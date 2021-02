Golpe militar em Myanmar. Centenas manifestam-se pela libertação da líder do Governo

Centenas de pessoas manifestaram-se esta terça-feira na cidade de Rangum, em Myanmar, pela a libertação da líder do Governo detida na sequência de um golpe militar no início do mês.

Os manifestantes seguraram faixas do movimento de desobediência civil, que motivou muitos trabalhadores da saúde e outros funcionários públicos a recusarem-se a trabalhar até os militares libertarem os líderes políticos.

Os cidadãos que estão contra a junta militar pedem ainda que o poder seja devolvido ao Governo civil.

O que se passa em Myanmar?

A 1 de fevereiro, o exército prendeu a chefe do Governo civil da antiga Birmânia, Aung San Suu Kyi, o Presidente Win Myint e vários ministros e dirigentes do partido governamental, proclamando o estado de emergência e colocando no poder um grupo de generais.

Desde então, têm ocorrido sucessivos protestos em várias cidades de Myanmar e a tensão nas ruas tem vindo a aumentar. As forças policiais têm recorrido frequentemente a canhões de água e outros métodos para dispersar os manifestantes.