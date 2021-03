O efeito dominó do bloqueio no Canal do Suez 

Mais de uma centena de navios já atravessaram o Canal do Suez, desde a remoção do porta-contentores encalhado.

As autoridades no Egipto estimam que sejam necessários mais três dias para que todas as embarcações em espera consigam seguir viagem.

No rescaldo de um dos incidentes com maior impacto financeiro a atingir o tráfego marítimo internacional, o desafio agora é lidar com o chamado efeito dominó.

O atraso provocado pelo bloqueio do Canal do Suez gera problemas de logística nos portos de destino, com as operações a acumularem-se nos próximos dias. E, apesar do tráfego estar a fluir nos 190 quilómetros do canal, ainda persiste o engarrafamento, devido a acumulação de navios.

A bordo do "Ever Given" já decorrem peritagens, para averiguar eventuais erros técnicos ou humanos. Dados preliminares apontam para circunstâncias anómalas durante a travessia.

Aparentemente, o cargueiro de 400 metros de comprimento, e com 18 mil contentores de carga recolhida na China, viajava acima do limite de velocidade estabelecido pela Autoridade do Canal de Suez.