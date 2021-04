Atropelamento junto ao Capitólio. Condutor e polícia que o tentou deter morreram

O Capitólio em Washington foi esta sexta-feira encerrado, depois de um veículo avançar contra dois polícias na entrada do complexo. O suspeito do atropelamento e um dos polícias morreram.

Os dois polícias ficaram feridos e tiveram de ser levados para o hospital. Um deles não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer já no hospital. O polícia foi identificado como William Evans, um veterano que trabalhava há 18 anos nas forças.

AP Images

De acordo com a polícia, o condutor do veículo bateu com o carro numa das barricadas colocadas junto ao Capitólio e depois saiu da viatura com uma faca na mão, tendo sido baleado em seguida.

O condutor ainda chegou a ser transportado para o hospital, referiu a Polícia do Capitólio, mas acabou por morrer.

J. Scott Applewhite

Durante várias horas, os edifícios do complexo estiveram encerrados "devido à ameaça de segurança externa" e os funcionários receberam a indicação de que não podiam entrar, nem sair. O bloqueio ao Capitólio já foi levantado.

O incidente ocorreu junto a um posto de controlo perto do Capitólio, a cerca de 90 metros da entrada para o edifício do Senado, e acontece quase três meses depois de uma multidão invadir o edifício, numa manifestação de apoio a Donald Trump e contra a vitória presidencial de Joe Biden.

J. Scott Applewhite

A segurança do Capitólio continua a ser a prioridade, apesar da recente redução de algumas das medidas de proteção adicionais que foram colocadas em prática após a invasão de 6 de janeiro por parte de apoiantes de Donald Trump, na qual morreram cinco pessoas.

Os militares da Guarda Nacional dos Estados Unidos reforçaram a segurança e o FBI está já a investigar o caso.

1 / 9 Patrick Semansky 2 / 9 ERIN SCOTT 3 / 9 Patrick Semansky 4 / 9 Patrick Semansky 5 / 9 Jacquelyn Martin 6 / 9 Jacquelyn Martin 7 / 9 TOM BRENNER 8 / 9 ERIN SCOTT 9 / 9 ERIN SCOTT

Durante os dias de semana, o posto de controlo é por onde passam os senadores e os funcionários do complexo. Os membros do Congresso não estavam, no entanto, no Capitólio, devido à pausa da Páscoa.

O Presidente Joe Biden estava a viajar para Camp David, em Maryland, quando o incidente ocorreu. Na reação, o líder norte-americano admitiu estar "devastado" com o incidente.

"Jill e eu estamos devastados por saber do ataque violento num posto de controlo de segurança no Capitólio dos EUA", disse, num comunicado, ordenando que as bandeiras nos edifícios públicos federais sejam colocadas a meia haste. "Sabemos como são tempos difíceis para o Capitólio, para todos aqueles que lá trabalham e para aqueles que o protegem", lamentou Joe Biden.

Invasão ao Capitólio nos EUA "não é surpresa", mas "é preocupante"

O comentador da SIC Germano Almeia descarta a hipótese de ter sido um acidente casual, mas diz que, para já, "não se sabe grande coisa".

"Não é uma surpresa, propriamente", afirma, considerante que, ainda assim, "é preocupante".

Germano Almeida diz que o risco de ataques o Capitólio está identificado por relatórios do FBI, depois do ataque de janeiro e que, por isso, as forças de segurança estão "mais atentas. E acrescenta que a investigação desse ataque está quase a terminar e que nas próximas semanas deverão ser acusadas cerca de 400 pessoas.

"Ataque ao Capitólio agora é diferente do que seria há um ou há dois anos"

Ricardo Costa refere que, neste momento, ainda se sabe "muito pouco" sobre o incidente desta sexta-feira no Capitólio dos Estados Unidos.

No Jornal das 7 da SIC Notícias, considera que um ataque ao Capitólio "agora é diferente do que seria há um ou dois anos", uma vez que, desde as últimas eleições norte-americanas, em que Donald Trump foi derrotado, ele e os apoiantes criaram uma ideia que as presidenciais foram fraudulentas.