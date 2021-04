Costas chicoteadas e milhares de cristãos nas ruas. A Sexta-feira Santa pelo mundo

Hoje é Sexta-feira Santa, uma data assinalada pelos cristãos em todo o mundo. Apesar das restrições provocadas pela pandemia, este ano não é excepção.

Como habitual, há imagens do sacrificio que podem impressionar. Desde o amanhecer, pelo caminho da cruz, em Manila, nas Filipinas, é dia de remissão dos pecados, de forma violenta: com um chicote molhado, alguns fiéis ferem as costas.

Na Cidade do México, a tradição manda reencenar a Paixão de Cristo, todos os eventos foram proibidos.

Em Espanha, a semana santa é uma das maiores festas culturais e religiosas. As procissões são vividas com muita paixão, organizadas pelas Irmandades ou Confrarias.

Em Paris, a cruz foi transportada pelo bispo, com o pensamento nos doentes hospitalizados nos cuidados intensivos com a covid-19.

Em Jerusalém, milhares de pessoas sairam à rua sem medo da pandemia, para percorrerem a Via Sacra, o caminho que Jesus fez carregando a cruz até ao local onde foi crucificado.

Veja também: