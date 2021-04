Família real deverá abdicar do uniforme militar no funeral do príncipe Filipe para não "embaraçar Harry"

Os membros mais antigos da família real britânica não deverão usar o uniforme militar no próximo sábado, no funeral do príncipe Filipe, duque de Edimburgo.

A notícia está a ser avançada pelo jornal britânico The Guardian, que adianta que a tradição não se vai cumprir para evitar constrangimentos com o príncipe Harry.

Apesar de ter servido no Afeganistão por duas vezes, o duque de Sussex perdeu os títulos militares quando renunciou aos deveres reais. O protocolo determina assim que use roupa à civil, ainda que possa usar as medalhas.

Fontes do Palácio de Buckingham garantiram ao The Sun que a rainda Isabel II terá decidido que a maneira mais simples era que todos os membros da família real vestissem roupas civis e que os homens usassem gravata preta.

Ainda esta quinta-feira devem ser anunciados mais detalhes sobre a cerimónia do dia 17.