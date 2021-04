Presidente dos EUA anuncia novo plano económico

A economia dos Estados Unidos vai recuperar até ao verão para os níveis anteriores à pandemia. A previsão marca já os 100 dias de Joe Biden na Casa Branca.

Quase um bilião e meio de euros é o que Joe Biden quer investir na educação, na saúde e na ajuda às famílias norte-americanas.

Este foi o primeiro discurso de Joe Biden no Congresso desde que tomou posse. Pela primeira vez na história da democracia americana, atrás do Presidente, estiveram duas mulheres. Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes, e Kamala Harris, que enquanto vice-presidente é também presidente do Senado.