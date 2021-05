Bielorrússia. Mãe de Sofia Sapega apela a ajuda internacional, oposição prepara greve geral

Alexander Lukashenko e Vladimir Putin encontraram-se pela primeira vez desde que a Bielorrússia desviou um avião europeu para deter um jornalista exilado na Lituânia.

No dia da cimeira informal dos ministros da Defesa sob a presidência portuguesa da União Europeia, os 27 lembram que há um pacote de 3 mil milhões de euros à espera de uma Bielorrússia democrática, ao mesmo tempo que estão a ser estudadas as sanções que mais poderão prejudicar o regime de Lukashenko.

Os voos europeus estão a ser desviados do espaço aéreo da Bielorrússia, mesmo os que não têm o país como destino e isso está a causar perturbações no tráfego aéreo.

No dia em que Alexander Lukashenko procura o apoio do maior aliado, Vladimir Putin, na estância russa de Sochi, onde diz ter justificação para o desvio do avião da Ryanair.

Esta sexta-feira, a mãe da russa Sofia Sapega, a companheira do jornalista, também detida na Bielorrússia pede ajuda internacional para a libertação da filha, enquanto a líder da oposição foi recebida pelo Governo dos Países Baixos. Pediu mais força à União Europeia. Sviatlana Tsikhanouskaya revelou ainda que está a ser preparada uma greve geral na Bielorrússia para paralisar o regime de Alexader Llukashenko.