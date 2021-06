Cimeira do G7 chega ao fim com a promessa de milhões de doses para os países mais pobres

Terminou, este domingo, a Cimeira do G7, que junta os líderes dos sete países mais ricos do mundo. Os G7 saíram do encontro garantindo que não estão contra a China, mas desafiam a economia chinesa. Prometem também entregar milhões de doses adicionais de vacinas contra a covid-19 aos países mais pobres, ao longo do próximo ano.

Três dias depois, eis que chega o momento de tentar mostrar ao mundo que a cimeira dos sete países mais ricos do mundo e da União Europeia cumpre o objetivo. As vacinas eram um dos principais assuntos a discutir: o G7 comprometeu-se a enviar milhões de doses para os países mais pobres - diretamente ou através do projeto Covax.

Houve ainda o já habitual compromisso de ajudar os pobres a desenvolverem-se de forma limpa e verde. Um auxílio dos ricos, que não deixam de estar na lista dos países que mais poluem o planeta.

Finalmente, a economia com pitadas de defesa dos direitos humanos. Neste capítulo, sendo os Estados Unidos da América a assumir a palavra, não faltam recados para a China. E comentários sobre o presidente russo, com quem Joe Biden se irá reunir em breve.