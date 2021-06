Pelo menos três pessoas morreram após colapso de edifício em Miami

As autoridades ainda não sabem o que terá provocado a queda dos 12 andares de um condomínio perto da praia, em Surfiside, Miami, na Florida. Pelo menos metade dos mais de 130 apartamentos, está destruída. Nas primeiras horas, após o desabamento, dezenas de pessoas foram retiradas, com vida do amontoado de betão, ferro e destroços.

Há, para já, três mortos confirmados e cerca de uma centena de pessoas desaparecidas. As equipas de socorro continuam a trabalhar nos escombros do edifício, que tinha mais de 130 apartamentos.

As equipas dizem ouvir sons, por entre o que resta do edifício, mas que não conseguem perceber se são pessoas soterradas, que batem em canos, ou se são ruídos normais de um prédio que desabou parcialmente.

Mais de 40 pessoas foram resgatadas com vida. 4 estão hospitalizadas.

Segundo a polícia há 22 nacionalidades diferentes, entre as mais de 100 pessoas ainda desaparecidas.

O prédio foi construído em 1981, neste pequeno subúrbio, nos arredores de Miami, procurado , sobretudo, por quem quer viver perto do mar, longe da confusão dos grandes centros urbanos e onde residem muitos estrangeiros.

