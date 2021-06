Desabamento de prédio em Miami. Recolhido ADN de familiares de desaparecidos

Subiu para cinco o número de mortos confirmados do desabamento de um prédio em Miami, na Flórida.

Há ainda quase 160 pessoas desaparecidas e as autoridades garantem que não vão parar as buscas até encontrarem todas as vítimas. Mas é um trabalho que pode demorar muitas semanas.

As equipas de resgate encontraram mais um corpo, entre os escombros, o que eleva para 5 o número oficial de vítimas mortais.

Mas os jornais da Flórida dizem que foram encontrados vários restos mortais que têm, agora, de ser analisados. Já foram pedidas amostras de ADN a todos os que têm algum familiar desaparecido.

Na noite passada, várias igrejas dos Estados Unidos organizaram vigílias e missas em homenagem às vítimas e apoio às famílias. Muitas pessoas deixam flores e velas perto do local onde o prédio ruiu.