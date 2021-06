Colapso de prédio em Miami. Diminuem as esperanças de encontrar sobreviventes

Ao fim de cinco dias de operações de resgate, foi encontrado mais um corpo nos escombros do edifício que colapsou em Miami, mas não há notícia de sobreviventes entre os mais de 150 desaparecidos.

Os familiares exigiram ser levados para junto dos escombros para acompanharem de perto as buscas. As equipas de resgate trabalham a um ritmo frenético na tentativa de encontrar sobreviventes nos escombros.

Conseguiram abrir um túnel com 38 metros de comprimento, que atravessa as ruínas, até 12 metros de profundidade. Uma esperança à qual os familiares se agarram, ainda que ninguém tenha sido retirado com vida depois do resgate de Jonah, cuja mãe com quem vivia, não sobreviveu.

Prematuro que seja apontar causas para o colapso, há explicações que vão ser exigidas depois de se saber que há três anos uma vistoria detetou danos provocados por infiltrações em colunas, vigas e paredes da garagem do edifício de 12 andares.

As obras foram orçadas em mais de nove milhões de dólares, mas o que estava a ser intervencionado no momento do colapso era o telhado, já que as reparações estruturais tinham sido adiadas.

Pelo menos 10 pessoas morreram e há cerca de 151 desaparecidos.