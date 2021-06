Os peritos dizem ser escassas, mas ainda existentes, as possibilidades de encontrar sobreviventes do colapso dum prédio nos Estados Unidos. As buscas são extremamente difíceis e perigosas para as equipas de resgate.

Até esta terça-feira 11 pessoas foram encontradas sem vida, mas perto de 150 pessoas continuam desaparecidas.

