Onda de calor extremo no Canadá. Autoridades alertam que mortalidade vai aumentar

A região da Colômbia Britânica, no Canadá, está a ser alvo de uma onda de calor extremo. As altas temperaturas têm batido recordes e aumentado a mortalidade. Segundo dados oficiais, entre segunda e sexta-feira foram registados 230 mortos, mais 100 do que seria de esperar.

“Desde o início da onda de calor no final da semana passada que o Serviço de Medicina Legal da Colômbia Britânica identificou um aumento significativo nas mortes relatadas onde existe a suspeita da contribuição do calor extremo”, explica à CNN Lisa Lapointe, chefe de medicina legal.

Numa período de quatro dias - entre sexta e segunda-feira - são esperadas, num período normal, cerca de 130 mortes, mas este fim de semana foi registada uma subida para 230. A responsável pela medicina legal acrescenta que “o número deverá continuara aumentar à medida que os dados continuam a ser atualizados”.

Foram registados valores recordes de temperatura. Em Lytton, a 250km de Vancouvar, a temperatura atingiu os 49,5ºC, um valor que nunca antes tinha sido registado no país. O registo mais elevado até agora era de 45ºC, registado em 1937.

Várias escolas foram fechadas, assim como centros de vacinação contra a covid-19. A venda de ar condicionados disparou devido ao calor que se fazia sentir.