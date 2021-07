Depois do recorde de temperatura de 49,6ºC, vila canadiana atingida por fogos florestais

Um incêndio florestal no meio de uma onda de calor recorde no oeste do Canadá levou as autoridades a ordenar aos residentes que abandonem a vila de Lytton, na Colúmbia Britânica, que bateu o recorde do país de temperatura mais alta durante três dias consecutivos esta semana.

O autarca de Lytton, Jan Polderman, emitiu a ordem de evacuação na quarta-feira, dizendo no Twitter que o incêndio estava a ameaçar as estruturas e a segurança dos residentes da comunidade, que fica a 153 quilómetros a nordeste de Vancouver.

"Todos os residentes são aconselhados a deixar a comunidade e ir para um local seguro ″, disse Polderman em entrevista à CBC News.

O autarca referiu que a situação era terrível para a comunidade de 250 pessoas.

“A vila inteira está em chamas. Demorou 15 minutos desde o primeiro sinal de fumo para, de repente, haver fogo por toda parte.”

A ordem de evacuação foi emitida cerca de uma hora depois do início do incêndio:.As estradas ao norte e ao sul da vila foram fechadas e os bombeiros estão a combater as chamas noutras áreas.

A temperatura de Lytton esteve nos 39ºC na quarta-feira, valor mais abaixo que na terça-feira, quando a vila registou um recorde no Canadá: 49,6ºC.