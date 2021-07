Onda de calor extremo no Canadá e EUA provoca mais de 500 mortos

A onda de calor extremamente rara que está a atingir o oeste do Canadá e o noroeste dos Estados Unidos tem causado centenas de mortos.

Na região da Colúmbia Britânica, no Canadá, foram relatadas quase 500 mortes súbitas nos últimos cinco dias. Nos Estados Unidos foram confirmados mais de 60 mortes no estado de Oregon, relacionadas com o aumento das temperaturas.

Nos últimos dias têm sido registadas temperaturas recorde e alguns incêndios. Em Lytton, no Canadá, os termómetros chegaram aos 49,6ºC na terça-feira.

A cúpula de calor, que é responsável por este fenómeno extremo, está a enfraquecer à medida que avança em direção ao leste.