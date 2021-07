Pelo menos 72 pessoas morreram nos distúrbios violentos, saques e intimidação desencadeados na África do Sul pela prisão do ex-Presidente Jacob Zuma e que se intensificaram nos últimos dias.

Num vídeo enviado à SIC por um português que vive na África do Sul, é possível perceber a dimensão do que está a acontecer no país.

As imagens foram gravadas esta manhã e na noite de segunda-feira, em Durban, uma das zonas mais afetadas.

No vídeo, é descrito e ilustrado o caos que se vive no país.