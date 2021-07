Em dois dias choveu o equivalente a dois meses na Bélgica

As chuvas fortes que atingiram vários países da Europa, provocaram pelo menos 12 mortos na Bélgica. Para além da Alemanha - a região mais afetada -, também o Luxemburgo e os Países Baixos foram atingidos pelo mau tempo.

Susana Frexes, correspondente da SIC em Bruxelas, explica que as chuvas que atingiram a Bélgica nos últimos dois dias correspondem a um nível de precipitação de dois meses. Estas cheias são já consideradas uma situação histórica.

A chuva afetou todo o país, mas a região sul do país, a Valónia, foi a que mais sofreu com as cheias. Na cidade de Liège, as autoridades apelaram a quem vivesse perto do rio que abandonasse as habitações por uma questão de segurança. Também nas localidades à volta da cidade tiveram de ser evacuadas. Mais de 3.000 pessoas foram retiradas das suas casa.

As autoridades começam a fazer contas aos prejuízos e a preparar medidas de apoio para os cidadãos afetados pelo mau tempo.

