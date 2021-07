Mais de 80 mortos nas inundações que atingem a Alemanha

Subiu para 81 o número de mortos na sequência das cheias na Alemanha, segundo avança a AFP. Cerca de 1.300 pessoas continuam desaparecidas, o que poderá fazer aumentar o número de vítimas mortais nos próximos dias. Também na Bélgica foram reportadas 11 mortes.

Há regiões que sofreram uma devastação sem precedentes, devido à queda de chuva intensa e subida dos níveis dos rios. Em Renânia-Palatinado, no oeste da Alemanha, o número de mortos subiu de 28 para 50 de quinta para sexta-feira, avança o Ministério do Interior à agência noticiosa. A Chanceler alemã Angela Merkel já prometeu apoio às vítimas.

José Santos, um português a viver na Alemanha, conta como foi resgatado pelas autoridades. “Hoje de madrugada, às 03:00 estava eu descansado a dormir quando os bombeiros vêm ao meu prédio e começam a fazer muito barulho e acordar as pessoas”, explica acrescentando que “quando nos demos conta da situação estávamos no meio do rio”.

