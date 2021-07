Marcelo encontra-se com ex-Presidentes do Brasil e deixa reunião com Bolsonaro para o fim da visita

Marcelo Rebelo de Sousa esteve, este sábado, na reinauguração do Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. O Presidente da República está numa visita de Estado de quatro dias ao Brasil, e já se reuniu com vários ex-Presidentes brasilerios, como Lula da Silva e Michele Temer. O encontro com Jair Bolsonaro só vai acontecer segunda-feira.

O hino nacional de Portugal foi cantado por Fafá de Belém. Depois de ter sido parcialmente destruído por um incêndio, o Museu de Língua Portuguesa volta a abrir no coração de São Paulo e contou com a presença do Presidente da República português na reinauguração.

Para além de Marcelo, esteve também na cerimónia o Presidente de Cabo Verde, assim como o ex-Presidente do Michel Temer. Jair Bolsonaro não compareceu à inauguração.

No discurso de Marcelo Rebelo de Sousa não houve espaço para política. O Chefe de Estado lembrou que a união e a igualdade fazem a força.

No primeiro de quatro dias da visita de Estado ao Brasil, Marcelo esteve num encontro de cortesia com Lula da Silva, antigo presidente brasileiro que deverá concorrer às próximas eleições. Este sábado almoçou com Michel Temer e como José Sarney. O jantar será com outro antigo Presidente, Fernando Henrique Cardoso.

A visita termina na segunda-feira, dia em que Marcelo Rebelo de Sousa irá até Brasília para se reunir com o atual Presidente Jair Bolsonaro.