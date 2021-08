Alterações climáticas. "Estes extremos estão a atingir proporções muitíssimo grandes"

O especialista em alterações climáticas Pedro Matos Soares alertou para o aumento de fenómenos extremos, nomeadamente por causa das altas temperaturas que têm sido registadas em alguns países europeus. Em entrevista à SIC Notícias, o perito alerta que há “indícios de que algo está a mudar”.

“Nós, todos os anos, temos fenómenos extremos mundialmente - infelizmente - e sabemos disso. Mas estes extremos estão a atingir proporções muitíssimo grandes e não estão confinadas a áreas geográficas restritas. São verdadeiramente grandes na sua espacialização e cobertura geográfica”, disse.

No caso da Europa, Pedro Matos Soares reconhece que é comum haver uma onda de calor, uma vez que “a zona do Mediterrâneo é muito propensa a estes extremos”. No entanto, considera que as temperaturas que se têm registado em vários países são muito elevadas.

“Este registo de 49,1ºC na Turquia, 46,4ºC na Grécia, na Catânia, na zona da Síria, tivemos também temperaturas muito elevadas. Estamos a apontar e damos indícios de que algo está a mudar”, afirma.

