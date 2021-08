Incêndios devastaram 35.000 hectares na ilha de Evia, na Grécia

Na ilha de Evia, como em tantas regiões da Grécia, vivem-se dias dramáticos e os bombeiros continuam a tentar apagar as chamas que o calor intenso e vento forte insistem em manter acesas.

Mais de 20 países da Europa e Médio Oriente enviaram aviões, helicópteros e bombeiros para ajudar a Grécia a combater os fogos que há mais de uma semana consomem milhares de hectares de floresta, mato e áreas residenciais, nais ilhas e continente.

Milhares de pessoas tiveram que ser retiradas de suas casas na segunda maior ilha grega.

A Grécia enfrenta a maior onde de calor dos últimos 30 anos, com temperaturas a ultrapassar os 45 graus.

Na Turquia, onde os incêndios já mataram oito pessoas e queimaram grande parte da costa sul do país, a luta contra o fogo já dura há 12 dias. As autoridades turcas receiam que uma nova vaga de calor possa trazer reacendimentos onde as chamas já estão controladas.

Em Itália, a polícia revelou imagens que mostram um homem a atear um incêndio, num campo, numa localidade a 50 quilómetros de Nápoles. O homem já foi identificado e detido.

Com temperaturas acima dos 40 graus, a península italiana, sobretudo as regiões a sul, têm registado um aumento significativo de número de fogos. Os bombeiros dizem que, entre junho e agosto houve 70% mais ocorrências do que em igual período do ano passado.

