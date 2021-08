Por todo o mundo, há vários países a lidar com os incêndios.

Na Argélia começaram na segunda-feira à noite. Mais de cem pessoas tiveram de abandonar as casas e 42 pessoas morreram, 25 delas eram militares que combatiam as chamas. O Governo aponta para mão criminosa na origem dos incêndios.

Na Grécia, a segunda maior ilha continua a arder há quase uma semana. Muitas foram as pessoas que abandonaram a zona, mas também foram muitas as que escolheram ficar para ajudar.

Também a Macedónia do Norte e a Albânia lidam com incêndios e na Bolívia, já foi declarado o estado de emergência por causa do fogo que começou há quase duas semanas.

Há um mês que as chamas não dão tréguas na Califórnia, nos Estados Unidos. O fogo Dixie é já o segundo maior da história do estado. Os bombeiros só conseguiram controlar uma pequena parte do incêndio.

