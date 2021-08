Inundações na Turquia fazem pelo menos um morto e dezenas de feridos

A Turquia é um dos países que mais tem sofrido com os incêndios. Mas, agora, depara-se também com inundações. Pelo menos uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas depois das cheias atingirem o norte do país.

As chuvas fortes atingiram principalmente as províncias costeiras do mar Negro e provocaram deslizamento de terras e grandes inundações. Um rio em Kastamonu, uma das zonas mais afetadas, transbordou arrastando dezenas de carro e lixo pela força das águas.

Muitas casas ficaram sem energia e outras foram destruídas. Pelo menos duas pontes desabaram, o que provocou dezenas de feridos. A água atingiu quatro metros de altura em alguns lugares.

Numa das regiões, 45 doentes de um hospital tiveram de ser transferidos para outra unidade.

As chuvas fortes repentinas no verão não são novidade para a Turquia. No ano passado, morreram pelo menos cinco pessoas por causa das enchentes.