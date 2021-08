Aquecimento global aumenta possibilidade e intensidade das catástrofes naturais

Um novo estudo aponta, de forma clara, o papel do aquecimento global nas catástrofes que se têm multiplicado neste verão. Os autores reforçam a ideia de que estas situações serão cada vez mais frequentes.

O verão de 2021 ficou marcado por incêndios devastadores, calor extremo, chuvas intensas e inundações. Todos estes episódios extremos são, segundos um estudo da World Weather Attribution, consequência do aquecimento global.

Para os 30 cientistas que assinam o artigo, não há dúvidas que as alterações climáticas aumentam a possibilidade e a intensidade dos acontecimentos – como as cheias que, no mês passado, atingiram as regiões da Alemanha e a Bélgica e provocarm cerca de 200 mortos.

No início do mês, no relatórios "Código Vermelho para a Humanidade", os cientistas das Organizações das Nações Unidas já tinham alertado para um aquecimento do planeta mais célere e forte do que se esperava. Esse aquecimento poderá estar na origem de desastres naturais sem precedentes.

