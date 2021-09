A erupção vulcânica em La Palma, nas Canárias, está a emitir uma elevada quantidade de dióxido de enxofre para a atmosfera, que deverá atingir sexta-feira boa parte do território de Espanha, bem como a costa mediterrânica, alertou fonte oficial.

Segundo o sistema europeu de satélites Copernicus, o gás vai atingir a totalidade de Marrocos, bem como a Tunísia e a costa mediterrânica de Espanha, França, Itália, Argélia e Líbia, como mostra uma foto de satélite partilhada na rede social Twitter.

O dióxido de enxofre é um gás incolor, denso, não inflamável, bastante solúvel na água e é considerado tóxico e prejudicial tanto para a saúde humana como para o meio ambiente.

Na fotografia é visível a previsão da presença de dióxido de enxofre na atmosfera para a manhã da próxima sexta-feira, dia em que serão registados os níveis mais na costa atlântica marroquina e na mediterrânea espanhola, bem como no sul da Sardenha, no norte da Sicília e na costa tunisina.

Em menor grau, o mapa também destaca a presença dessa substância na metade oriental da Espanha (incluindo cidades mais distantes como Valladolid), sul da França, costa oeste da Itália, ilha francesa da Córsega e toda a costa mediterrânea africana, além de amplas extensões de terra no interior de Marrocos, Argélia, Tunísia e Líbia.

"Além do fluxo de lava, o vulcão está a emitir uma grande quantidade de dióxido de enxofre na nossa atmosfera", lê-se na mensagem do Copérnico no Twitter.