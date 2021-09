Eleições na Alemanha: Berlim prolonga horário de votação devido a filas e falta de boletins

Longas filas e falta de boletins de votos levaram a que as autoridades que gerem a votação na cidade-estado de Berlim prolonguem o horário de voto até depois das 18:00 (17:00 em Lisboa).

De acordo com o "Der Tagesspiegel", em várias assembleias de voto da capital alemã, os boletins de voto acabaram ao início da tarde e o reabastecimento foi difícil de organizar por causa da maratona e do encerramento parcial do trânsito na cidade.

Ainda segundo o jornal, as autoridades responsáveis pela votação ao nível federal vão permitir que todas as pessoas que esperam na fila possam votar, mesmo depois das 18:00, mas quem chegar mais tarde já não poderá depositar o voto.

"Várias secções eleitorais tiveram de fechar temporariamente porque ficaram sem boletins de voto, outras receberam boletins de voto errados", pode ler-se na página online do jornal.

Os distritos de Friedrichsain, Kreuzberg, Charlottenburg e Wilmersdorf foram alguns dos afetados.

Tal como no resto do país, os berlinenses votam hoje nas eleições gerais com vista a escolher um novo Governo e o sucessor de Angela Merkel, depois de 16 anos de governação.

Berlim também se despede do seu líder, o autarca Michael Müller (do SPD), que desta vez concorre para um lugar no Bundestag (o parlamento alemão).

A capital alemã escolhe ainda os responsáveis pelos seus doze distritos, uma votação que acontece a cada cinco anos.

A sexta, e última cruz, vai para um referendo consultivo sobre a expropriação das sociedades imobiliárias que detenham mais de 3.000 habitações na cidade - a votação surge depois de uma petição que recolheu mais de 346 mil assinaturas.

No resto do país, as mesas de voto encerram às 18:00 locais.

