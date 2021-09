Eleições na Alemanha: Líder do SPD espera formar Governo até ao Natal

O SPD ganhou as eleições na Alemanha com margem mínima, mas a aritmética eleitoral promete negociações difíceis e demoradas até chegar a um acordo de coligação. Olaf Scholz, líder do SPD, colocou esta segunda-feira uma data limite para a decisão.

"Em primeiro lugar, a minha ideia é que seremos muito rápidos a chegar a uma solução para este governo, se possível antes do Natal. Por outro lado, devem saber que a Alemanha sempre teve governos de coalizão e sempre foi estável" disse o líder do SPD.

Pela primeira vez na história alemã, serão precisos três partidos políticos para formar o Governo. Cabe aos Liberais e aos Verdes, terceiro e quarto partidos, decidir com quem querem governar.

São duas forças políticas que já começaram a conversar para se coordenarem nas conversações com os dois grandes partidos, o SPD e a CDU/CSU.

Tradicionalmente, os Verdes estão mais próximos do SPD, mas nada garante que desta vez seja essa a opção de aliança política. O próximo chanceler poderá voltar a ser da CDU e não do SPD.

Tudo vai depender das opções que os Verdes e os Liberais vierem a tomar. Ainda assim, as declarações dos dirigentes do Verdes mostram que nada está decidido ainda.

"Pode ser criada alguma coisa nova. É uma boa situação na qual estamos. Talvez chegar com esse espírito às negociações seja libertador e estamos a contar com isso." disse Robert Habeck, co-líder de Os Verdes.

Ao contrário de Portugal, onde o Presidente da República endigita normalmente o líder do partido vencedor para formar Governo, na Alemanha, existem primeiro negociações exploratórias onde todos os partidos participam, sem qualquer tempo limite, para chegarem a um acordo de governo.

Há quatro anos, foi preciso esperar mais de cinco meses para o governo federal da CDU e do SPD ser empossado. Para já todos os cenários estão em aberto.

VEJA TAMBÉM: