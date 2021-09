Coreia do Norte anuncia ter lançado míssil hipersónico

A Coreia do Norte afirma ter lançado com sucesso um míssil hipersónico na terça-feira, avançou a agência de notícias estatal KCNA na quarta-feira, afirmando ser um grande avanço tecnológico.

O sucesso deste teste é "de grande importância estratégica", já que Pyongyang procura "multiplicar por mil" as suas capacidades de defesa, refere o comunicado citado pela KCNA.

Os mísseis hipersónicos são muito mais rápidos do que os mísseis balísticos convencionais ou de cruzeiro. São também muito mais difíceis de detectar e interceptar por sistemas de defesa antimísseis, para os quais os Estados Unidos gastam milhares de milhões de dólares.

O teste, realizado na província de Jagang, no norte do país, "confirmou o controlo de navegação e estabilidade do míssil", bem como "a capacidade de manobra de seu sistema de orientação e as características da ogiva hipersónica destacada ", segundo o comunicado.

"Os resultados do teste provaram que todas as especificações técnicas estão conforme as exigências", acrescentou.

O lançamento do míssil Hwasong-8 foi supervisionado por um elemento do comité central norte-coreano, Pak Jong Chon, de acordo com o comunicado, que não menciona o líder Kim Jong Un.

O jornal oficial Rodong Sinmun publicou uma foto da engenho erguendo-se no céu pela manhã manhã, imagem que foi depois transmitida às agências internacionais.

Quarto lançamento em um mês

Kim Hong-Ji

O exército sul-coreano anunciou o lançamento de um projétil por Pyongyang logo após tê-lo detetado na manhã de terça-feira. Mas, ao contrário do costume, não divulgou a altitude máxima atingida pelo míssil ou a distância percorrida, informação que Seul geralmente divulga numa hora.

Segundo os media sul-coreanos, o projétil tinha "características de voo diferentes" dos anteriores. O Presidente sul-coreano, Moon Jae-In, pediu uma "análise exaustiva" ao evento.

Pyongyang já disparou vários outros mísseis este mês, pelo menos três, envolvendo mísseis de cruzeiro de longo alcance e, de acordo com os militares sul-coreanos, mísseis balísticos de curto alcance.

A Coreia do Norte enfrenta uma série de sanções internacionais por causa dos seus programas proibidos de armas nucleares e mísseis balísticos.

Kim Hong-Ji

