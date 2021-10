"As suas palavras são lixo": mãe de Gabby Petito responde ao advogado de Brian Laundrie

A mãe de Gabby Petito classificou os últimos comentários feitos pelo advogado da família Laundrie sobre a morte da sua filha como "lixo".

Depois de um médico legista do Wyoming confirmar que a jovem havia sido estrangulada e o corpo deixado numa zona selvagem durante quatro semanas, o advogado de Brian Laundrie, Steve Bertolino, divulgou um comunicado no qual refere que o seu cliente permaneceu apenas "uma pessoa de interesse" no caso.

“As suas palavras são lixo. Continue a falar”, escreveu Nichole Schmidt, numa mensagem de texto.

A guerra de palavras aconteceu depois de a morte da jovem ser considerada por estrangulamento pelo médico legista do condado de Teton, Brent Blue.

Blue descreveu a morte como um caso de “violência doméstica”, mas não se pronunciou sobre quem foi o responsável, dizendo que caberia à polícia determinar.

“Embora Brian Laundrie seja atualmente acusado do uso não autorizado de um cartão de débito pertencente a Gabby, Brian só é considerado uma pessoa de interesse em relação à morte de Gabby Petito”, disse o advogado, acrescentando que "Brian ainda está desaparecido e quando for localizado, resolveremos a acusação de fraude pendente contra ele.”

Ao abrigo da lei estadual do Wyoming, que apenas permite a partilha da forma e da causa da morte, o médico legista também se recusou a dar mais detalhes sobre os ferimentos encontrados no corpo de Gabby Petito, a condição em que o corpo foi encontrado ou se os testes de toxicologia revelaram alguma droga no seu organismo.

O médico legista confirmou, também, que a jovem não estava grávida.

Os detalhes da morte foram divulgados enquanto as autoridades continuam a procurar o noivo, Brian Laundrie, que estava a viajar com a jovem antes da morte.

O corpo foi encontrado a 19 de setembro no Parque Nacional Grand Teton do Wyoming, várias semanas depois de Laundrie voltar para a Florida sozinho.

Veja também: