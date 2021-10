Vulcão Cumbre Vieja: "tsunami de lava" está a afetar a ilha de La Palma

O vulcão na ilha de La Palma voltou a registar um sismo de grande intensidade. Esta sexta-feira foi expelida lava, que tem lavrado terrenos a grande velocidade. Os cientistas descrevem a atividade vulcânica como um "tsunami de lava".

Há 27 dias ativo, o vulcão Cumbre Vieja está cada vez mais intenso. O Governo das Canárias considera erupção na ilha de La Palma como a mais grave dos últimos 100 anos, na Europa.

Há cerca de 7.000 desalojados em na ilha de La Palma e um trabalho constante das autoridades e voluntários.

A Organização Não Governamental, World Central Kitchen, está a fornecer refeições em zonas afetadas. A organização de um conceituado chefe espanhol está na ilha para responder às necessidades de quem precisa de comer e não tem capacidade de cozinhar.

A ilha de La Palma voltou a ser alvo de um sismo com magnitude 4,5 na escala de Richter.

Sem fim à vista e com prejuízos incalculáveis, há quem faça negócio com o vulcão Cumbre Vieja. Na internet estão à venda fotografias da ilha antes do início da atividade vulcânica, que podem chegar aos 300 euros e pedaços de cinza e lava solidificada que vai até aos 20 euros.

