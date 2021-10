Manifestantes bloquearam estradas da capital do Sudão 

Manifestantes bloquearam este domingo as principais estradas e pontes de Cartum, a capital do Sudão.

As forças de segurança dispersaram as dezenas de pessoas com gás lacrimogéneo e tentaram controlar a tensão, que tem sido constante em todo o país.

Têm sido convocados protestos, uns a favor do Governo civil e outros de um golpe militar.

O chefe do Conselho de Soberania do Sudão tem insistido na dissolução do Governo de transição.

Desde 2019 que o Sudão tem sido governado através de um acordo de divisão de poder entre os militares e civis, encarregados de supervisionar a transição até as eleições marcadas para 2023.

