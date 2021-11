Alec Baldwin processado por negligência por colega de "Rust"

O ator Alec Baldwin foi processado por negligência por um colega do filme "Rust".

Trata-se de um eletricista que assistiu à morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins. Também foram processados os produtores do filme.

O eletricista acusa-os de não garantirem a segurança nas filmagens e de terem permitido que uma arma com munições reais fosse utilizada.

As autoridades continuam a investigar o caso. Ainda ninguém foi acusado formalmente.

Halyna Hutchins morreu a 21 de outubro. Foi acidentalmente atingida pelo ator Alec Baldwin. A bala feriu também o diretor do filme.

Alec Baldwin quer polícias nos cenários dos filmes

Numa publicação feita no Instagram, o ator Alec Baldwin pede que agentes da polícia possam passar a estar presentes nos cenários das filmagens de produções como “Rust”, para que possam ser melhoradas questões relacionadas com a segurança das armas.

O apelo surge depois do ator norte-americano ter disparado uma arma durante as filmagens, tendo atingido, acidentalmente, a diretora de fotografia do filme, Halyna Hutchins, de 42 anos, que acabou por falecer, e o realizador Joel Souza, de 48 anos.

“Todas as produções cinematográficas ou de televisão que usem armas, sejam elas falsas ou não, deveriam ter um polícia presente no cenário, contratado pela produção, para avaliar as condições de segurança das armas”, escreveu na publicação que publicou na rede social.

Esta função é, habitualmente, dada a um armeiro ou especialista em armas de fogo, responsáveis por garantir que as armas utilizadas nas filmagens são apropriadas para o contexto do filme e, sobretudo, que estão limpas, carregadas corretamente e manuseadas em segurança.

