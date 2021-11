Ataque ao Capitólio: conselheiro de Trump entrega-se ao FBI

O conselheiro do ex-Presidente Donald Trump, Steve Bannon, entregou-se esta segunda-feira ao FBI para enfrentar as acusações de dois crimes de desrespeito. Estas são as primeiras acusações criminais proferidas sobre o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio dos Estados Unidos.

O tribunal indiciou Steve Bannon por duas acusações de desrespeito ao Congresso: uma por se ter recusado a comparecer para depor e outra por não ter fornecido os documentos que lhe foram pedidos.

Steve Bannon deverá ser presente a juiz ainda esta segunda-feira, arriscando uma pena de um ano de prisão e uma multa máxima de 1.000 dólares (cerca de 870 euros).

Apesar de se ter entregado, Bannon deixou um apelo aos seus apoiantes: “Nós vamos derrubar o regime de Biden. Eu quero que vocês continuem focados… Isto é apenas barulho”, disse me direto para a plataforma de rede social GETTRand, onde o vídeo estava a ser transmitido em direto.

