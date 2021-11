Criança de 9 anos morre após tragédia no concerto de Travis Scott

No domingo, Ezra Blount, de 9 anos, não conseguiu resistir aos ferimentos e morreu no hospital de Houston, após a tragédia que provocou a morte de 10 pessoas e centenas de feridos. A criança esteve em coma induzido durante mais de uma semana depois de ter ficado gravemente ferida.

Ezra Blount assitiu ao concerto do rapper Travis Scott com o seu pai, Treston Blount, no dia 5 de novembro. A criança encontrava-se nos ombros do pai e terá caído no momento em que o caos começou. O pai desmaiou na multidão e o filho terá sofrido ferimentos graves em vários órgãos, depois de ter sido esmagado na debanda.

De acordo com a revista Rolling Stones, a família Blount contratou dois advogados para abrir um processo de negligência contra Travis Scott, Scoremore Mgmt e Live Nation Entertainment. A família da vítima de 9 anos terá pedido uma indemnização de pelo menos 1 milhão de dólares.

Está a decorrer uma investigação criminal para apurar o que aconteceu no recinto que acolhia mais de 50.000 pessoas no festival Astroworld. Também está em curso uma investigação sobre o alegado uso abusivo de drogas durante o evento, admite-se a possibilidade de alguns espetadores terem consumido drogas inadvertidamente.

