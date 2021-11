Trump tentou impedir certificação da vitória eleitoral de Biden antes do ataque ao Capitólio

Horas antes do ataque ao Capitólio, em janeiro deste ano, Donald Trump fez vários telefonemas a partir da Casa Branca para assessores e disse-lhes que seria preciso encontrar uma forma de impedir a certificação da vitória eleitoral de Joe Biden.

O estratega político Steve Bannon e os advogados Rudy Giuliani e John Eastman estavam hospedados em suítes do hotel Willard, situado em frente à Casa Branca, durante os dias que antecederam o ataque ao capitólio, numa espécie de gabinete de crise.

Em conjunto com outros intervenientes, são suspeitos de terem organizado as comunicações entre a Casa Branca e os grupos envolvidos nos motins.

Trump terá dito aos assessores que o vice-presidente, Mike Pence, estaria relutante em participar no plano de impedir que a certificação de Biden acontecesse a 6 de janeiro e pressionou-os para que delineassem formas de subverter os resultados das eleições de 2020.

Várias fontes, citadas pelo jornal The Guardian na condição de anonimato, descrevem o envolvimento de Trump neste plano e denunciam uma

uma linha direta entre a Casa Branca e o centro de comando no Willard.

As conversas também revelam que as intenções de Trump surgem alinhadas com as motivações da multidão que protagonizou o ataque ao Capitólio, em que morreram 4 pessoas.

O apelo do ex-Presidente norte-americano aos assessores reunidos no Willard é cada vez mais um foco central da investigação.

A comissão do Congresso norte-americano que investiga o ataque de 6 de Janeiro votou por unanimidade para acusar o antigo conselheiro de Trump, Steve Bannon, por este se recusar a testemunhar.

Trump processou a comissão alegando que fez um pedido ilegal dos seus registos da Casa Branca, baseando-se na premissa da confidencialidade.

Os democratas temem que o caso se possa arrastar durante tanto tempo que ultrapasse a data das eleições para a Câmara dos Representantes em 2022.

Se os republicanos vencerem, tal poderá ditar o fim desta comissão de inquérito.

Saiba mais