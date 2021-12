Celebrações do Natal na cidade de Belém sem turistas nem peregrinos

Israel impôs restrições à celebração do Natal na cidade de Belém, devido ao aumento de casos associados à variante Ómicron. A cidade berço do cristianismo está interdita a estrangeiros e as celebrações são apenas permitidas para os residentes.

O tradicional som dos sinos assinala a véspera de Natal e quebra o silêncio da madrugada em Belém. Um silêncio que marca também a falta de turistas e peregrinos que, nesta altura, costumam chegar à cidade.

Pelo segundo ano, a cidade de Belém celebra o Natal sem visitantes estrangeiros. Uma decisão de Israel que tem como objetivo tentar conter a disseminação da variante Ómicron na região.

SAIBA MAIS: