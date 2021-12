Papa Francisco pede "humildade" aos membros da Igreja

O Papa Francisco pediu humildade aos membros da Igreja Católica. Esta foi a principal mensagem deixada pelos Sumo Pontífice no tradicional encontro de Natal com os membros da Cúria Romana e os altos funcionários da Santa Fé.

A palavra “humildade” foi repetida mais de 30 vezes no discurso de Natal do Papa Francisco. Aos cardeais, bispos e altos funcionários do Vaticano, o chefe da Igreja Católica pediu que trabalhem juntos e nunca se esqueçam a missão que os deve guiar.

Ao final da tarde da véspera de Natal, o Papa vai presidir à celebração da Missa de Natal e, durante a manhã do dia 25, irá realizar a habitual bênção "Urbi et Orbi", aos mais de 1.300 milhões de católicos de todo o mundo, a partir da Praça de S. Pedro.