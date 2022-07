Isabel dos Santos num desfile de moda em Itália dois dias após morte do pai

A filha de José Eduardo dos Santos, Isabel, assistiu ao desfile da marca de luxo Dolce & Gabbana, em Itália, dois dias após a morte do pai.

Isabel dos Santos viajou até Sicília para marcar presença neste evento de moda que reuniu diversas celebridades.

As imagens foram captadas e divulgadas pela própria no Instagram.

Na segunda-feira, foi divulgado o resultado provisório da autópsia ao corpo de José Eduardo dos Santos, que não aponta nenhuma irregularidade e contraria as alegações realizadas por alguns membros da família dos Santos. Porém, o resultado definitivo da autópsia deverá ser conhecido nos próximos dias.

Ainda não há data marcada para o funeral do antigo Presidente angolano.

O Governo de Angola garantiu às filhas que se aceitarem a transladação do corpo do pai para Luanda poderão entrar e sair do país para assistir ao funeral. Todavia, as filhas mais velhas não parecem estar dispostas a aceitar um funeral organizado pelo Governo.