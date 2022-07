Mais de 40 casas destruídas nos incêndios de Londres, fogos mais significativos estão controlados

As imagens dos incêndios são uma ilustração do impacto do tempo seco e temperaturas altas, motivo para ser declarado um "alerta vermelho" na segunda e terça-feira em grande parte de Inglaterra.

Uma centena de incêndios de dimensão "significativa" foram identificados a meio da tarde de terça-feira na região de Londres, levando o Corpo de Bombeiros de Londres a declarar um "grande incidente", ou seja, uma situação em que está a registar uma série de casos graves ao mesmo tempo.

Desde a II Guerra Mundial que os bombeiros de Londres não tinham tanto trabalho num só dia, disse Khan. Ao todo, 105 carros de bombeiros e centenas de bombeiros foram mobilizados durante a tarde para combater chamas em diferentes locais da capital britânica.

A maioria dos incêndios mais significativos estão já controlados, mas os bombeiros vão permanecer nos diferentes locais.

O Reino Unido superou esta terça-feira o recorde de temperatura mais alta, com uma leitura provisória de 40,2º C, de acordo com o instituto meteorológico britânico Met Office.

A temperatura foi registada no aeroporto de Heathrow, ultrapassando os 39,1º registados uma hora antes em Charlwood, cerca de 50 quilómetros a sul de Londres. A temperatura mais elevada registada anteriormente no Reino Unido era de 38,7º C em Cambridge, em 2019.

Esta quarta-feira a situação começou a normalizar e já não está ativo nenhum alerta ou aviso no Reino Unido relacionado com o calor. As temperaturas desceram 10ºC em Londres e há locais onde já choveu. As previsões apontam para 26ºC, enquanto que na terça-feira chegaram aos 40ºC.

A vaga de calor no Reino Unido já terminou, não existindo qualquer recomendação para que sejam evitados transportes públicos ou algum tipo de atividade, à exceção do uso de fogo.