"Aqueles que ofendem a China devem ser punidos", avisa Pequim

O chefe da diplomacia de Pequim, Wang Yi, disse esta quarta-feira que "aqueles que ofendem a China devem ser punidos de forma inelutável" referindo-se à visita de Nancy Pelosi, presidente do Parlamento norte-americano, a Taiwan.

"Trata-se de uma farsa pura e simples. A coberto da democracia, os Estados Unidos violam a soberania da China", acrescentou o ministro à margem de uma reunião da Associação dos Países do Sudeste Asiático (ASEAN) na capital do Cambodja. A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos visitou a capital da República da China (nome oficial de Taiwan).

Pelosi disse que Washington não vai abandonar Taipé e a chefe de Estado de Taiwan assegurou que a ilha vai manter-se firme face à ameaça militar da República Popular da China."Não vamos abandonar o nosso compromisso com Taiwan", afirmou Nancy Pelosi, cuja visita à a Taiwan desencadeou a indignação de Pequim.

Em resposta, Pequim enviou 21 aviões militares para a Zona de Identificação da Defesa Aérea de Taiwan na terça-feira, informou hoje o Ministério da Defesa da República da China em comunicado. Paralelamente, Pequim impôs, pelo segundo dia consecutivo, sanções comerciais a Taiwan proibindo a importação de citrinos, rebentos de bambu congelados e dois tipos de peixe, bem como a bloqueou a exportação de areia para a República da China.

Nancy Pelosi é a mais importante responsável norte-americana a visitar Taiwan nos últimos 25 anos.Pequim, que considera Taiwan parte integrante do território da República Popular da China, considerou a visita de Pelosi "grande provocação". O Governo do Partido Comunista Chinês reclama a soberania da ilha desde que os nacionalistas do Kuomintang liderados por Chiang Kai-shek foram derrotados pelas forças comunistas chefiadas por Mao Tsé-Tung durante a guerra civil na segunda metade da década de 1940.

Os nacionalistas refugiaram-se na ilha do Estreito da Formosa tendo estabelecido em Taiwan em 1949, a República da China (ROC - sigla oficial) - fundada em 1912 por Sun Yat-sen.