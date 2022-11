Documentos em casa de Trump estariam classificados com o grau mais alto de confidencialidade

As buscas à mansão de Donald Trump para reaver documentos classificados como grau mais alto de confidencialidade e era urgente recuperá-los

As buscas na casa de Donald Trump, na Florida, estarão relacionadas com o facto do ex-Presidente ter retirado da Casa Branca documentos confidenciais sobre armamento nuclear. A informação é avançada pela imprensa norte-americana que cita fontes próximas da investigação.

O antigo chefe da secção de contraespionagem do Departamento da Justiça, David Laufman, o material estava ilegalmente em Mar-a-Lago pode ter sido classificado com o grau mais alto de confidencialidade e era urgente recuperá-lo.

"O departamento não toma uma decisão destas de ânimo leve", indica o procurador Merrick Garland.

A imprensa norte-americana indica que o antigo Chefe de Estado norte-americano tinha os documentos guardados na cave, juntamente com roupa e sapatos.

O Procurador-geral. Merrick Garland avançou esta sexta-feira que autorizou pessoalmente o pedido do Governo para um mandado de buscae revelou que o departamento de Justiça solicitou a um tribunal da Florida autorização para o divulgar. Trump não se irá opor a esta decisão.

Na Casa Branca, Donald Trump mostrou uma fixação pelo arsenal nuclear dos EUA e gabava-se de estar a par de informações altamente secretas.