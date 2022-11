Eleições no Brasil: sondagem aponta para vitória de Lula da Silva

Faltam menos de dois meses para as eleições presidenciais no Brasil. Lula da Silva e Jair Bolsonaro estão pela primeira vez frente a frente numa disputa. A campanha, que promete ser feroz, arranca esta terça-feira.

Os dois líderes mais relevantes da política brasileira atual, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro, começam, já na terça-feira, a campanha eleitoral no maior país da América Latina, para a Presidência da República.

Disputada pelo ex-Presidente e pelo atual Presidente, o embate, além de inédito, deverá monopolizar as atenções dos brasileiros, sem hipótese para os demais adversários.

O alto nível de conhecimento dos eleitores manifesta-se nas sondagens divulgadas no país. Até agora, de forma geral, Lula da Silva aparece com pouco mais de 40% das intenções de voto. Bolsonaro com cerca de 30% da preferência dos eleitores. A tendência é de que Lula e Bolsonaro irão somar mais de 80% dos votos válidos já na primeira volta.

Os dois candidatos vivem a trocar farpas em discursos.

A polarização trouxe um outro dado importante para a eleição: o número recorde de eleitores registados. Mais de 156 milhões de brasileiros podem votar a 2 de outubro.