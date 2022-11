Mike Pence, ex-vice-presidente dos EUA, admitiu testemunhar sobre o ataque ao Capitólio. Num evento em New Hampshire, Pence disse que o convite ainda não foi feito mas irá considerar se for chamado para a Comissão Parlamentar da Câmara dos Representantes.

O ataque ao Capitólio ocorreu no início de 2021, mas as investigações para apurar responsabilidades mantém-se ativas.

O ex-presidente Donald Trump tem vindo a ser investigado no que toca à sua responsabilidade moral para com o sucedido. O antigo líder norte-americano tem vindo, inclusive, a ser protagonista de um episódio em particular. Na semana passada o FBI realizou buscas na sua casa, o que fez levantar várias questões acerca do envolvimento de Trump em algumas polémicas. No entanto, Pence já pediu aos republicanos para não criticarem o FBI pelas buscas realizadas na propriedade do antigo Presidente.

O ex-vice-presidente afirmou ainda que irá considerar caso seja convidado a participar na Comissão Parlamentar da Câmara dos Representantes, que tem como objetivo investigar a responsabilidade de Trump no ataque ao Capitólio.