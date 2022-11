A campanha para as eleições gerais em Angola terminou, esta segunda-feira, com a UNITA a deixar para o último dia o comício de encerramento, ao contrário do MPLA.

Adalberto Costa Júnior voltou a pedir aos cidadãos que ajudem a fiscalizar a votação, na quarta-feira, ficando à porta das assembleias de voto e pediu ao povo angolano a maioria absoluta.