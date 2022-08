As lágrimas de Sanna Marin após pedido de desculpas e teste negativo

A primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, emocionou-se esta quarta-feira num discurso onde falou sobre os vídeos e fotografias privadas que foram divulgadas nas redes sociais. Sanna Marin admitiu sentir falta de diversão e disse nunca ter faltado a um dia de trabalho.

"Sou humana. Às vezes também gosto de alegria, luz e prazer. (...) Honestamente posso dizer que esta última semana não foi de todo a mais fácil na minha vida. Foi bastante difícil. Mas apesar disso, quero acreditar que as pessoas vão olhar mais para o trabalho que fazemos e menos para o nosso tempo livre. Nunca faltei a um dia no trabalho, nunca deixei uma tarefa por acabar e não o farei, mesmo no meio de tudo isto", afirmou, visivelmente emocionada.

O discurso segue-se ao pedido de desculpas público após a divulgação de uma fotografia de duas influencers em topless numa festa na residência oficial e do resultado negativo ao teste ao consumo de drogas.