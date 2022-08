UNITA lembra que resultados das eleições em Angola ainda não são definitivos

A UNITA lembra que os resultados das eleições angolanas ainda não são os definitivos e que há provas de que é necessário corrigir mandatos. A Comissão Nacional Eleitoral (CNE) está a analisar os relatórios sobre os votos reclamados.

Os dados são da CNE quando estão escrutinados 97% dos votos e dizem que o MPLA vai à frente com mais de três milhões de votos. A UNITA tem dois milhões e setecentos mil.

As eleições angolanas foram na quarta-feira e na sexta a UNITA contestou uma possível vitória do MPLA, partido que está no poder desde 1975.

Este domingo, Adalberto Costa Júnior, à saída do funeral do ex-Presidente angolano José Eduardo dos Santos, reforçou a ideia de que os resultados ainda não estão fechados.

O presidente da UNITA garante ainda que qualquer posição do partido será sempre formalmente provada.

A Comissão Nacional Eleitoral diz que estão a ser analisados os relatórios sobre os votos reclamados.

A lei estabelece que a CNE deve divulgar os resultados definitivos em 15 dias.