Olaf Scholz sobre Liz Truss: "Aguardo a nossa cooperação nestes tempos difíceis"

O chanceler alemão foi um dos primeiros governantes internacionais a reagir à eleição de Liz Truss, que vai suceder Boris Johnson na liderança dos conservadores britânicos e do Governo do Reino Unido. Olaf Scholz mostrou-se disponível para colaborar.

"Aguardo com expectativa a nossa cooperação nestes tempos difíceis. O Reino Unido e a Alemanha continuarão a trabalhar em estreita colaboração, como parceiros e amigos", afirmou Olaf Scholz através da rede social Twitter.

O primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, também se mostrou "ansioso" por trabalhar com a nova líder do "vizinho mais próximo", em questões pertinentes que os dois países enfrentam em conjunto, "tanto a nível bilateral como global".

A relação entre Londres e Dublin tem estado sob tensão nos últimos anos devido ao Brexit, o processo da saída do Reino Unido da União Europeia, e ao estatuto da Irlanda do Norte. A líder do partido de extrema-direita Irmãos de Itália, Giorgia Meloni, que tem estado à frente nas intenções de voto para as legislativas antecipadas italianas marcadas para 25 de setembro e que poderá tornar-se na primeira mulher a chefiar um Governo em Itália, também felicitou Truss.

"Os conservadores estão entre os fundadores da família dos Conservadores Europeus a que tenho a honra de presidir e estou certa de que, juntamente com eles, será possível impulsionar a nossa já forte colaboração política e cultural", afirmou.

Por seu lado, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, indicou estar "confiante" de que sob a liderança de Truss "a parceria estratégica global entre a Índia e o Reino Unido será ainda mais reforçada".

A ainda ministra dos Negócios Estrangeiros foi declarada esta segunda-feira a vencedora da corrida à liderança do Partido Conservador com 81.236 votos (57%), enquanto o rival Rishi Sunak, antigo ministro das Finanças, obteve 60.399 (43%), uma diferença mais pequena da que indicavam as sondagens.

Liz Truss, de 47 anos, será a terceira mulher primeira-ministra do Reino Unido, após Margaret Thatcher e Theresa May, e a quarta política a ocupar o cargo em seis anos. Num discurso após o anúncio do resultado, Liz Truss prometeu "um plano ousado para reduzir os impostos e fazer crescer a economia" do país.