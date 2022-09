Acidente de Zelensky: “Não há indícios de ser um ataque”, diz José Milhazes

José Milhazes afirma que não há indícios de que o acidente de viação em que Zelensky esteve envolvido esta quinta-feira se trate de um ataque ou de uma ação mal intencionada. O comentador SIC diz, no entanto, que Zelensky “não parece ser daqueles dirigentes que tenha medo”.

Um carro ligeiro colidiu esta quinta-feira com os carros em que seguia a comitiva do Presidente da Ucrânia. De acordo com José Milhazes, Zelensky estaria a regressar a Kiev, à sua residência oficial, depois de ter visitado a cidade de Izium, uma das recuperadas pelas forças ucranianas.

“Zelensky saiu praticamente ileso. Os médicos que o acompanham tiveram que tratar do condutor do automóvel ligeiro. Esse sim sofreu alguns ferimentos”, disse.

O chefe de Estado ucraniano terá seguido viagem depois do ferido ter entrado na ambulância e ser transportado para o hospital.

Questionado sobre a possibilidade de Zelensky pôr fim a estas deslocações na sequência deste acidente e na eventualidade de algum ataque, o comentador SIC diz que “vai depender muito de como a guerra avançar”.