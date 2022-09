Hungria obriga mulheres a ouvir batimento cardíaco do feto antes do aborto

Na Hungria, as mulheres que quiserem abortar vão ser obrigadas a ouvir o batimento cardíaco do feto antes do procedimento. É o que diz um novo decreto do Governo de Orbán. A nova medida entra em vigor esta quinta-feira.

O decreto obriga as mulheres que queiram interromper a gravidez a obter um relatório médico a dizer que foram confrontadas "de forma claramente identificável dos sinais vitais" do feto.

A alteração da lei entra em vigor na quinta-feira, 15 de setembro.

A interrupção voluntária da gravidez é legal desde 1953, na Hungria. O procedimento é realizado até à 12.ª semana de gestação e, em alguns casos, até às 24 semanas.

Apesar das leis do aborto permanecerem inalteradas, desde que Orbán chegou ao poder, em 2010, que o Governo impulsionou valores familiares tradicionais e introduziu medidas para aumentar a taxa de natalidade, como benefícios fiscais e subsídios.

A legislação é semelhante à de estados do sul dos EUA, como o Texas e o Kentucky, que exigem que as mulheres oiçam o batimento cardíaco do feto como parte de um "consentimento informado".

Opiniões divididas

A Amnistia Internacional defende que a medida é um "retrocesso preocupante".

Dóra Dúró, deputada húngara de extrema direita, saudou a medida, na rede social Facebook. Já antes tinha apoiado e feito campanha para a alteração da lei.