Incêndio florestal em França não dá tréguas aos bombeiros

Em França continua por controlar o incêndio florestal que deflagrou no início da semana na região de Gironde, no sudoeste do país. Em dois dias já consumiu mais de 3.500 hectares de floresta e obrigou à retirada de mais de 1.300 pessoas.

O fogo é combatido por mais de mil bombeiros que há mais de 48 horas não têm descanso.

As chamas deflagraram numa zona de vinhas, mas rapidamente alastraram ao parque florestal da região de Gironde.

O vento não só tem dificultado o combate às chamas como também, na última noite, empurrou o fogo a uma velocidade perigosa em direção à cidade mais próxima. Centenas de pessoas foram retiradas de casa.

Nos últimos dias foram deslocadas mais de 1.300 pessoas.

As chamas continuam longe de estar controladas numa região que foi também das mais atingidas nos grandes incêndios do início do verão. Até ao momento foram consumidos mais de 3.500 hectares.